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Пандемия коронавируса нового типа

Песков на вопрос, будут ли ограничения на Пасху, напомнил призыв патриарха молиться дома

Пресс-секретарь президента также отметил, что были соответствующие решения в мусульманской умме

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Представители традиционных конфессий России уже приняли решения, позволяющие избежать скопления верующих в ходе религиозных праздников в период пандемии. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли предотвращать массовые собрания верующих на Пасху 19 апреля и в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан, который наступит с заходом солнца 23 апреля.

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"В данном случае есть режим, который вводится в каждом отдельно взятом регионе", - сказал Песков.

Он также напомнил, что "были слова патриарха Кирилла, который призвал верующих с учетом нынешней ситуации молиться дома" и "были решения в мусульманской умме".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье призвал верующих оставаться дома и смотреть богослужения по телевизору, исполняя введенные для борьбы с распространением коронавируса санитарные предписания. Ранее сайт РПЦ опубликовал циркулярное письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), согласно которому церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

В свою очередь, Духовное управление мусульман РФ ранее приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
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