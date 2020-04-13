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Исследование: хакеры стали атаковать сайты дистанционного образования в четыре раза чаще

По мнению экспертов, это можно объяснить "агрессивным нежеланием учеников продолжать свое образование в школах и высших учебных заведениях в онлайн-формате"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Онлайн-курсы и сайты дистанционного образования за последний месяц стали в четыре раза чаще подвергаться кибератакам. Об этом говорится в исследовании компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.

Эксперты отмечают, что, несмотря на небольшой прирост трафика или его снижение в ряде секторов, хакерская активность показала существенный рост в марте 2020 года по сравнению с февралем. Хотя рост трафика на образовательных сервисах составил в марте 3%, количество атак на них выросло в четыре раза. По мнению экспертов, это можно объяснить "агрессивным нежеланием учеников продолжать свое образование в школах и высших учебных заведениях в онлайн-формате".

При снижении интереса к сервисам ставок на спорт на 5% выросло в три раза число DDos-атак на них, отмечают аналитики. Аналогична ситуация и на рынке e-commerce, где интерес хакеров вырос также почти в три раза.

Религиозные сайты, видеосервисы и криптобиржи

Qrator Labs отмечает, что за последний месяц логичен рост интереса к видеосервисам (5%). Вслед за их популярностью резко стала расти онлайн-реклама - на 18%. При этом одним из факторов называют увеличение спроса на пиратские сайты, которые, по сути, живут за счет онлайн-рекламы.

Отдельно эксперты обращают внимание на религиозные сервисы, где рост трафика на некоторых сайтах варьируется от 30% до 500%. Также растет интерес пользователей к криптобиржам (на 6%) и Forex (3%). Антилидерами спроса, помимо букмекерских контор, стали медицинские сервисы (снижение на 9%) и купонные сервисы (6%), отмечают в компании.

"В сложившейся ситуации в мире работа в онлайн-сфере для многих компаний является единственным способом сохранить свое существование. В онлайн переходят сотрудники, там же ищутся клиенты, меняется клиентская база. На примере Италии и Украины мы видим, что потенциально трафик может вырасти до 80%, причем на ряд индустрий придется основной удар", - прокомментировал итоги исследования технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

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