Роддом в Петербурге закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус у роженицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Родильный дом №10 в Санкт-Петербурге закрыли на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом одной из рожениц, сообщает в понедельник городской комитет по здравоохранению. Ранее по аналогичным причинам ввели ограничения в роддоме №16.

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"Родильный дом №10 закрыт на карантин из-за пациентки, у которой выявлены симптомы, схожие с симптомами новой коронавирусной инфекции. Женщина на 37-й неделе беременности госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. C. П. Боткина", - говорится в сообщении.

Роддом временно приостановил прием до получения результатов анализов госпитализированной женщины. Часть медицинского персонала изолирована в отделениях. Из роддома продолжат выписывать матерей с детьми, но при этом они будут обязаны соблюдать домашний карантин. У всех беременных, которые остались в роддоме, а также у медицинского персонала взяли анализы на коронавирус.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали наибольший с начала пандемии прирост заразившихся коронавирусом - выявили 121 новый случай. Таким образом общее число инфицированных с начала пандемии достигло 678 человек, из них выздоровели 78. Четверо пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли. Город находится в тройке регионов с наибольшим количеством заразившихся.