{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Губернатор Ленобласти поручил начать субботники с работ у памятников военной истории

Дата старта месячника благоустройства уточняется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать субботники в регионе с приведения в порядок территорий у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области по итогам совещания губернатора с главами администраций районов, проходившего в режиме видеоконференции.

"Города и поселки приводить в порядок надо. Субботники надо начинать прежде всего у памятников Великой Отечественной войны. Маленькими группами, со всеми средствами защиты, но текущую работу надо вести", - приводятся в сообщении слова Дрозденко.

Дата старта месячника благоустройства в Ленинградской области в настоящее время уточняется, сказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории области расположены порядка 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Благоустройство территории и работы по текущему содержанию памятников проводятся администрациями муниципальных образований и силами шефских организаций. В январе 2020 года Дрозденко поручил закрепить крупные мемориальные комплексы на территории региона за предприятиями и организациями, с тем чтобы подготовить их к празднованию 75-летия Победы.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МЧС провело дезинфекцию более 2,6 тыс. объектов транспорта и 73 медучреждений
В мероприятиях задействованы крупнейшие спасательные подразделения ведомства со всей страны, а также пожарные и военнослужащие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС