Губернатор Ленобласти поручил начать субботники с работ у памятников военной истории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать субботники в регионе с приведения в порядок территорий у памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области по итогам совещания губернатора с главами администраций районов, проходившего в режиме видеоконференции.

"Города и поселки приводить в порядок надо. Субботники надо начинать прежде всего у памятников Великой Отечественной войны. Маленькими группами, со всеми средствами защиты, но текущую работу надо вести", - приводятся в сообщении слова Дрозденко.

Дата старта месячника благоустройства в Ленинградской области в настоящее время уточняется, сказали ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По данным комитета по культуре Ленинградской области, на территории области расположены порядка 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Благоустройство территории и работы по текущему содержанию памятников проводятся администрациями муниципальных образований и силами шефских организаций. В январе 2020 года Дрозденко поручил закрепить крупные мемориальные комплексы на территории региона за предприятиями и организациями, с тем чтобы подготовить их к празднованию 75-летия Победы.