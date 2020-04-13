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Пандемия коронавируса нового типа
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Лавров и Зариф подчеркнули необходимость отказа от ограничений в поставках медикаментов

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в понедельник по телефону обсудили координацию в борьбе с коронавирусом и необходимость отказаться от санкций в отношении поставок медикаментов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

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"Особое внимание министры уделили задачам многосторонней координации в борьбе с коронавирусной инфекцией, включая отказ от незаконных односторонних санкций и иных ограничений в отношении поставок медикаментов и товаров первой необходимости", - информировали в дипведомстве.

В министерстве указали, что стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Афганистане с учетом роли государств региона. "Затрагивались также перспективы активизации усилий по урегулированию в Йемене в свете последних предложений ООН", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в сообщении, разговор состоялся по просьбе Зарифа.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и медикаментов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад ДжавадПандемия коронавируса нового типа
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