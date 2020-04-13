Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 в России может возобновиться осенью

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Темп распространения новой коронавирусной инфекции в России замедлится с установлением теплой летней погоды, однако осенью рост заболеваемости может возобновиться. Об этом заявила в пятницу руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-1" .

"Очень маловероятно, что этот вирус уйдет от нас. Есть большая вероятность, что с наступлением теплых летних дней будет выраженное снижение заболеваемости, но осенью, с наступлением прохладной и влажной погоды, опять будет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.