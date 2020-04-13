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Военные химики ЮВО обработали около 300 тыс. кв. м территорий городов на юге России

Было задействовано около 300 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты химзащиты Южного военного округа (ЮВО) с привлечением 300 единиц техники за сутки провели спецобработку около 300 тыс. кв. м территории городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЮВО.

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"За сутки военные специалисты провели дезинфекцию более 300 тыс. кв. метров помещений городских медучреждений, территорий вокзалов, объектов промышленных предприятий и прилегающих к ним территорий <...> в зданиях и сооружениях заводов и предприятий в Астрахани, Махачкале, Буйнакске, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Севастополе, Керчи и др.", - говорится в сообщении.

Было задействовано около 300 единиц техники, уточнили в пресс-службе.

По данным округа, в дезинфекции территорий принимают участие около 1,2 тыс. военнослужащих специально сформированных подразделений. Спецобработка проводится совместно с региональными силами МЧС.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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