Более 100 россиян вылетели рейсом "Аэрофлота" из Испании

МАДРИД, 13 апреля. /ТАСС/. 130 россиян в понедельник покинули Испанию вывозным рейсом "Аэрофлота" из Мадрида. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель авиакомпании в королевстве.

Самолет "полетит сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург", уточнил он.

Ранее посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин заявлял, что в Испании оставалось около 1 тыс. россиян, которые хотели бы вернуться на родину.

Первый случай заражения в Испании был выявлен 31 января. Число инфицированных резко начало расти после начала вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. К настоящему моменту в королевстве зафиксировано почти 170 тыс. заразившихся, 17 489 человек умерли.