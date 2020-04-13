Российские военные медики вылечили в госпитале Бергамо семерых итальянцев с коронавирусом

БЕРГАМО /Италия/, 13 апреля. /ТАСС/. Российские военные медики на сегодняшний день вылечили в полевом госпитале в городе Бергамо семь пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил старший сводного отряда специалистов Минобороны РФ в Италии генерал-майор Сергей Кикоть.

"Наши медики продолжают работу в полевом госпитале в Бергамо, на их попечительстве находятся 22 больных, из них семь тяжелых. На сегодняшний день наши врачи выходили семь человек, они полностью выздоровели и выписаны из госпиталя. Работа продолжается", - сообщил Кикоть.

По его словам, к понедельнику российские специалисты провели противоэпидемическую обработку в 52 населенных пунктах. "Обработаны и полностью обеззаражены 52 лечебно-оздоровительных учреждения, обработана более 400 000 кв. м различных зданий, сооружений и поверхностей", - уточнил генерал.

В воскресенье 12 апреля сообщалось о четырех выписанных из полевого госпиталя пациентах. В состав интернациональных бригад, работающих в госпитале, входят анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов, в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами, уточнили в российском военном ведомстве.

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают и лечат нуждающихся во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных привлечено 32 российских специалиста.

По данным военного ведомства, все отделения полевого госпиталя укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. Весь персонал интернациональных бригад врачей прошел подготовку в городской больнице имени папы Иоанна XXIII. Госпиталь рассчитан на 142 койки.