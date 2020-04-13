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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр города Дальмине в Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

В Минобороны напомнили, что российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в городах Дальмине, Озио Сотто и Аццано-Сан-Паоло

БЕРГАМО /Италия/, 13 апреля. /ТАСС/. Мэр города Дальмине (Италия) Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, оказываемую Италии в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

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"Мы благодарны вам, мы вас очень ждали и спасибо за помощь итальянскому народу в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал Бромани, слова которого приводятся в сообщении.

Мэр также вручил российским специалистам книгу об истории Дальмине. По его словам, в городе сложилась сложилась достаточно серьезная ситуация, есть больные и умершие. "Приезд российских специалистов для нас очень значимый", - подчеркнул он.

В Минобороны РФ напомнили, что российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения радиационной химической и биологической защиты Вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии - городах Дальмине, Озио Сотто, Аццано-Сан-Паоло.

Всего российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 52 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 56 зданий и сооружений, более 350 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 40 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием.

"В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций", - отмечается в сообщении.

Помощь Италии

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Российские специалисты работают в одном из наиболее пострадавших от эпидемии районе на севере Италии - в городе Бергамо и его окрестностях.

В Италии, по последним данным, зарегистрировано 156 363 случаев заражения, умерли 19 899 человек, почти 34 211 выздоровели.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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