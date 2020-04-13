Жительница Курска с подозрением на коронавирус родила здорового ребенка

КУРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Беременная женщина в Курске, госпитализированная ранее с предварительно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", родила здорового ребенка, сообщила на заседании оперативного штаба региона замгубернатора области Ирина Хмелевская.

"Мама и ребенок изолированы, чувствуют себя благополучно. Ребенок доношенный и тоже находится в лечебном учреждении под медицинским наблюдением", - сказала Хмелевская, отметив, что женщина будет находиться в изоляции до получения отрицательных результатов на наличие у нее коронавируса.

Всего в регионе зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом, трое жителей области выписаны из больницы. Как уточнила Хмелевская, в выходные дни в областной инфекционной больнице умерли две пациентки 69 и 74 лет. Наличие коронавирусной инфекции у первой было подтверждено лабораторно, она находилась на лечении с конца марта, по состоянию на 10 апреля контрольный анализ показал у нее отсутствие коронавируса. Коронавирус был также подтвержден и у второй пациентки.