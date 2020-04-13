{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жительница Курска с подозрением на коронавирус родила здорового ребенка

Как сообщила замгубернатора области Ирина Хмелевская, женщина будет находиться в изоляции до получения отрицательных результатов на наличие коронавируса

КУРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Беременная женщина в Курске, госпитализированная ранее с предварительно подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", родила здорового ребенка, сообщила на заседании оперативного штаба региона замгубернатора области Ирина Хмелевская.

"Мама и ребенок изолированы, чувствуют себя благополучно. Ребенок доношенный и тоже находится в лечебном учреждении под медицинским наблюдением", - сказала Хмелевская, отметив, что женщина будет находиться в изоляции до получения отрицательных результатов на наличие у нее коронавируса.

Всего в регионе зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом, трое жителей области выписаны из больницы. Как уточнила Хмелевская, в выходные дни в областной инфекционной больнице умерли две пациентки 69 и 74 лет. Наличие коронавирусной инфекции у первой было подтверждено лабораторно, она находилась на лечении с конца марта, по состоянию на 10 апреля контрольный анализ показал у нее отсутствие коронавируса. Коронавирус был также подтвержден и у второй пациентки.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Мордовии умер первый пациент с коронавирусной инфекцией
По словам замминистра здравоохранения республики, мужчина страдал сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС