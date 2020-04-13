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Специалисты РХБЗ провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге

Ранее военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа дезинфицировали учебные заведения

ТАСС, 13 апреля. Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели противоэпидемическую обработку зданий и прилегающей территории Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, сообщили в понедельник в пресс-службе ЗВО.

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"В целях предупреждения распространения вирусных инфекций сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты, специальных машин АРС-14 провел обеззараживание Адмиралтейства", - сообщили в округе.

Как напомнили в пресс-службе, ранее военнослужащие подразделений РХБЗ общевойсковой армии Западного военного округа обработали дезинфицирующим раствором объекты учебных заведений.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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