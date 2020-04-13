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Пандемия коронавируса нового типа

В голландской тюрьме подавили бунт недовольных ограничениями из-за коронавируса

Ограничения предусматривают, в частности, запрет на любые посещения и сокращение дневной программы

ГААГА, 13 апреля. /ТАСС/. Охранники тюрьмы в голландском городе Лелистад были вынуждены использовать перечный газ для подавления протеста заключенных. Об этом сообщил в понедельник информационный портал NU.nl.

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По его данным, недовольство заключенных было связано с мерами, принятыми руководством пенитенциарного учреждения для предотвращения заражения коронавирусом. Ограничения, введенные месяц назад, в числе прочего, предусматривают запрет на любые посещения и сокращение дневной программы.

Протест, по данным NU.nl, начался на кухне. В нем приняло участие 40-50 человек. Охране пришлось вмешаться, когда заключенные попытались забаррикадировать кухонное окно, чтобы помешать охранникам наблюдать за тем, что происходит внутри.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у более чем 26,5 тыс. человек, умерли свыше 2,8 тыс. человек.

Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 28 апреля включительно закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга на улице и в магазинах, а также не выезжать в другие страны без крайней необходимости. До 1 июня запрещены все массовые мероприятия, на улицах нельзя собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей).

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типа
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