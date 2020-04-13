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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Мальдив отменили комендантский час в столице

При этом по улицам запрещено передвижение группами более двух человек

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Мальдивские власти отменили комендантский час, введенный ранее в целях борьбы с распространением коронавируса, в столице республики Мале. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Facebook сообщении посольства РФ в Шри-Ланке, исполняющего по совместительству представительские функции в Мальдивской Республике.

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"Власти Мальдивской Республики приняли решение об отмене ежедневного комендантского часа в Мале. При этом по улицам запрещено передвижение группами более двух человек", - информировали в диппредставительстве.

Порядка 300 россиян ожидают возвращения на родину с Мальдив, сообщили ранее ТАСС в посольстве.

Теги
МальдивыПандемия коронавируса нового типа
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