Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден даже в Москве

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Пик эпидемии коронавируса в России, в том числе в Москве, не пройден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве, - сказал глава государства. - Поэтому меры, которые введены городскими властями [Москвы], считаю оправданными".

Как подчеркнул Путин, важно, "чтобы все технические и административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан".

Российский лидер указал, что по сравнению с другими странами, столкнувшимися с коронавирусной инфекцией, "Россия выглядит, во всяком случае пока, гораздо более предпочтительнее". "Это, конечно, результат и организации системы здравоохранения в стране, а не только потому что к нам это позже пришло. Это результат хорошей подготовки медицинского персонала", - добавил он.

В то же время Путин признал, что в России в сфере борьбы с распространением вируса "очень много проблем, здесь особенно хвастаться нечем, да и ни к чему, и особенно не нужно расслабляться".