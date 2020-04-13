Власти Петербурга утвердили проект расширения дороги у будущего арт-парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект расширения двухполосной улицы Сперанского до четырехполосной, расположенной рядом с будущим парком "Тучков буян", создание которого планируется на набережной Малой Невы в центре города вместо судебного квартала. Об этом сообщил в понедельник председатель городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев.

"Получены согласования проекта планировки с проектом межевания территории магистральной улицы Сперанского, протяженность - 324 м. Планируется расширение до четырех полос", - сказал он на заседании правительства Санкт-Петербурга. Направить проект на государственную экспертизу планируется в мае.

Как уточнили ТАСС в понедельник в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, предварительная стоимость проекта оценивается в 180 млн рублей. Сроки строительных работ пока не определены.

Концепцию создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала предложил глава города Александр Беглов в апреле 2019 года, ее одобрил Владимир Путин.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.