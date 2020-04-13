Карачаево-Черкессия отправила Южной Осетии 50 т сахара в качестве гуманитарной помощи

ЦХИНВАЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Южная Осетия получила от Карачаево-Черкессии 50 т сахара в качестве гуманитарной помощи, сообщила в понедельник пресс-служба президента закавказской республики.

"Глава Карачаево-Черкесской Республики прислал в Южную Осетии 50 т сахара. Президент Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой Рашидом Темрезовым поблагодарил его за оказанную Южной Осетии гуманитарную помощь. Он отметил, что в столь трудные времена, помощь братской Карачаево-Черкесии оказалась очень кстати и будет распределена между нуждающимися семьями", - сообщили в пресс-службе.

Анатолий Бибилов и Рашид Темрезов также обсудили меры борьбы против коронавируса, предпринимаемые в КЧР и РЮО. "Президент дал поручение Министерству здравоохранения и социального развития в ближайшее время распределить сахар, при этом адресатами считать категории граждан и семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, состоящих на учете в министерстве", - уточнили в ведомстве.

Ранее в комитете по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "Югосетпотребнадзор", сообщали в ТАСС, что в Южной Осетии на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 449 человек, из них четверо - в стационаре. Случаев заражения в республике не выявлено.

Меры на границе

Ранее правительство Южной Осетии продлило до 1 мая запрет на пересечение границ республики через многосторонний пункт пропуска "Рук" с 13 апреля. При этом он не распространяется на некоторые категории граждан, в том числе на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике.

Кроме того, ограничительные меры не коснутся граждан РФ, являющихся водителями транспортных средств и привлеченных уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и посевными материалами, а также водителей транспортных средств "Почты России", которым при себе необходимо иметь соответствующие удостоверения или разовые пропуска, выдаваемые пограничной службой Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Власти Южной Осетии ранее приняли решение о полном закрытии автомобильного пункта пропуска "Рук" на границе с РФ с 5 по 12 апреля 2020 года. Ранее в целях предотвращения проникновения в республику коронавируса югоосетинские власти, также закрыли границу с Грузией, запретили въезд в страну иностранцам, за исключением россиян, а также проведение культурно-массовых мероприятий. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики. Кроме того, в республике закрыты все общественные места, кроме продовольственных магазинов, а также объявлены нерабочими дни с 8 по 20 апреля включительно с сохранением заработной платы.