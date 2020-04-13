{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Карачаево-Черкессия отправила Южной Осетии 50 т сахара в качестве гуманитарной помощи

Его распределят среди граждан, имеющих право на получение адресной социальной помощи

ЦХИНВАЛ, 13 апреля. /ТАСС/. Южная Осетия получила от Карачаево-Черкессии 50 т сахара в качестве гуманитарной помощи, сообщила в понедельник пресс-служба президента закавказской республики.

"Глава Карачаево-Черкесской Республики прислал в Южную Осетии 50 т сахара. Президент Анатолий Бибилов в телефонном разговоре с главой Рашидом Темрезовым поблагодарил его за оказанную Южной Осетии гуманитарную помощь. Он отметил, что в столь трудные времена, помощь братской Карачаево-Черкесии оказалась очень кстати и будет распределена между нуждающимися семьями", - сообщили в пресс-службе.

Анатолий Бибилов и Рашид Темрезов также обсудили меры борьбы против коронавируса, предпринимаемые в КЧР и РЮО. "Президент дал поручение Министерству здравоохранения и социального развития в ближайшее время распределить сахар, при этом адресатами считать категории граждан и семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, состоящих на учете в министерстве", - уточнили в ведомстве.

Ранее в комитете по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека "Югосетпотребнадзор", сообщали в ТАСС, что в Южной Осетии на сегодняшний день под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 449 человек, из них четверо - в стационаре. Случаев заражения в республике не выявлено.

Меры на границе

Ранее правительство Южной Осетии продлило до 1 мая запрет на пересечение границ республики через многосторонний пункт пропуска "Рук" с 13 апреля. При этом он не распространяется на некоторые категории граждан, в том числе на граждан Южной Осетии, возвращающихся в республику, на членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в республике.

Кроме того, ограничительные меры не коснутся граждан РФ, являющихся водителями транспортных средств и привлеченных уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, медикаментами, строительными и посевными материалами, а также водителей транспортных средств "Почты России", которым при себе необходимо иметь соответствующие удостоверения или разовые пропуска, выдаваемые пограничной службой Комитета госбезопасности Южной Осетии.

Власти Южной Осетии ранее приняли решение о полном закрытии автомобильного пункта пропуска "Рук" на границе с РФ с 5 по 12 апреля 2020 года. Ранее в целях предотвращения проникновения в республику коронавируса югоосетинские власти, также закрыли границу с Грузией, запретили въезд в страну иностранцам, за исключением россиян, а также проведение культурно-массовых мероприятий. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики. Кроме того, в республике закрыты все общественные места, кроме продовольственных магазинов, а также объявлены нерабочими дни с 8 по 20 апреля включительно с сохранением заработной платы.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий ИльичКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Показатель смертности из-за коронавируса в Британии снижается третий день подряд
За сутки в стране умерли 717 пациентов с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС