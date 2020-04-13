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"Газпром нефть" обеспечит топливом волонтеров, помогающим пожилым людям в период COVID-19

Волонтеры смогут бесплатно заправлять автомобили по всей территории страны, им было передано свыше 1000 карт сети АЗС "Газпромнефть"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в рамках комплексной программы по противодействию COVID-19 приняла решение бесплатно обеспечить топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе, которые оказывают помощь находящимся в группе риска пожилым людям. Об этом сообщает компания.

"В условиях пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска, даже в самые удаленные и труднодоступные районы", - сказано в сообщении.

Волонтеры смогут бесплатно заправлять автомобили по всей территории страны, им было передано свыше 1000 карт сети АЗС "Газпромнефть".

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