"Газпром нефть" обеспечит топливом волонтеров, помогающим пожилым людям в период COVID-19

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Газпром нефть" в рамках комплексной программы по противодействию COVID-19 приняла решение бесплатно обеспечить топливом волонтеров всероссийской акции #МыВместе, которые оказывают помощь находящимся в группе риска пожилым людям. Об этом сообщает компания.

"В условиях пандемии COVID-19 российские автоволонтеры покупают и доставляют продукты первой необходимости и жизненно важные медикаменты людям, находящимся в зоне риска, даже в самые удаленные и труднодоступные районы", - сказано в сообщении.

Волонтеры смогут бесплатно заправлять автомобили по всей территории страны, им было передано свыше 1000 карт сети АЗС "Газпромнефть".