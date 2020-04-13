Путин проведет совещание по производству всего необходимого для борьбы с коронавирусом

НОВО-ОГАРЕВО, 13 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил медицинским службам отслеживать выполнение планов по увеличению выпуска товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом. Сам глава государства сообщил, что намерен провести совещание по вопросам производства лекарств и средств защиты.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Путин предложил оценить, как работает промышленность по выпуску лекарственных препаратов и средств защиты и для врачей, и для граждан. "Ясно, что когда вспыхивают эпидемии подобного рода и подобного масштаба, промышленность заранее к этому не готова, но у нас есть соответствующий план наращивания производства, и я прошу самым внимательным образом медицинские службы реагировать на то, как исполняются эти планы наращивания производства", - обратился глава государства к участникам совещания. Он также потребовал предоставлять ему регулярные доклады на этот счет.

"Практика и так уже сложилась таким образом, но прошу мне докладывать о ситуации в ежедневном режиме", - отметил Путин. Он также пообещал "в следующий раз" обсудить работу отечественной промышленности по выпуску лекарств и средств защиты.