Эксперты посоветовали больше двигаться во время самоизоляции

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Физические нагрузки и двигательная активность во время режима самоизоляции укрепят иммунитет. Об этом сообщила заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Фомина.

"Мы должны понимать, что мы приседаем не только для мышц, мы приседаем и для нашей иммунной системы", - сказала Фомина во время онлайн-беседы по самоизоляции, организованной Информационным центром по атомной энергии.

По словам специалиста, нужно постепенно входить в режим при выполнении упражнений, которые никогда не делали. При этом Фомина посоветовала смоделировать спортивную форму тем гражданам, которые занимались ранее в тренажерном зале. "Если у вас нет снарядов, попытайтесь жену свою поднять на руки", - отметила она.

Руководитель отдела психологии и психофизиологии ИМБП РАН Юрий Бубеев посоветовал во время самоизоляции танцевать всей семьей. "Такая физическая активность, если это допустимо, если это вам привычно, некие танцы с домочадцами либо в виде аэробики, либо подобие бальных танцев", - предложил Бубеев.

Нужно планировать свой день на самоизоляции

Специалисты также посоветовали гражданам, находящимся на самоизоляции, четко планировать день. Как подчеркнула Фомина, при этом не надо забывать хвалить себя. "Обязательно надо планировать день, но планировать объективно и потом себя не забыть хвалить за то, что ты хоть что-то успел сделать", - отметила специалист.

В качестве примера Фомина привела работу космонавтов на борту МКС. По ее словам, у них каждый день расписан по минутам. При этом специалист напомнила о важности положительной обратной связи. "Хотя бы что-то сделал - уже хорошо", - пояснила она.

При этом Бубеев отметил, что острый период самоизоляции уже прошел. "Самый трудный - пятый-седьмой день, особенно для тех, кто не имеет опыта удаленной работы", - пояснил он. За это время, добавил Бубеев, каждый за собой замечает "грехи", в том числе соцсети и прочее. "Эти моменты [нужно] знать и их исключать", - заключил он.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.