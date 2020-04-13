ОНФ создаст в регионах команды для помощи в перепрофилировании больниц

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Молодежное направление Общероссийского народного фронта планируют в ближайшие дни создать во всех регионах команды волонтеров, которые будут помогать в оперативном перепрофилировании больниц для приема людей с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Команды волонтеров для помощи в перепрофилировании больниц будут созданы во всех регионах страны в ближайшие дни", - сообщили в ОНФ.

По словам заместителя главы исполкома ОНФ Игоря Кастюкевича, добровольцы будут выполнять различные работы при подготовке больниц для приема пациентов. "Знаю, в перепрофилируемых больницах нужны волонтеры, которые могут установить в палатах кровати, разложить чистое белье, повесить зеркала в санузлах, держатели для полотенец или выполнить какую-нибудь другую несложную работу", - приводятся в сообщении его слова.

Кастюкевич добавил, что набор участников будет проходить в региональных группах "Молодежки ОНФ" в социальной сети "ВКонтакте". В пресс-службе уточнили, на все выезды волонтеров в обязательном порядке будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты.