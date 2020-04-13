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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс" запустил форму для пожертвований на оплату социально значимых поездок

Речь идет о поездках медработников на вызовы, доставке продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения и помощи в организации поездок донорам и онкобольным

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" запустил специальную форму, через которую люди смогут пожертвовать деньги для оплаты работы водителей, которые занимаются выполнением социально значимых заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Яндекс" запускает благотворительную инициативу в рамках проекта "Помощь рядом". На сайте проекта help.yandex.ru появилась форма для пожертвований, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить средства. Все пожертвования пойдут на оплату времени водителей и будут распределяться по нескольким направлениям: поездки медицинских работников на вызовы, доставка продуктовых наборов социально незащищенным слоям населения, помощь в организации поездок донорам и онкобольным", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что инициатива стартует в сотрудничестве с благотворительными фондами "Друзья" и "Подарок ангелу", присоединиться к ней могут и другие фонды.

26 марта "Яндекс" запустил проект "Помощь рядом". На старте проекта компания вложила в него 250 млн рублей, которые пошли на формирование вместе с партнерами выделенных парков машин, переоборудование и регулярную дезинфекцию автомобилей, отладку логистики, оплату поездок водителей в разных регионах страны.

"За две недели со старта проекта мы запустили помощь врачам в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и других городах страны. Благодаря этому медицинские работники смогли принять больше 10 тыс. вызовов - теперь они успевают посетить в два раза больше пациентов в день. Это неплохое начало, но в масштабе всей страны помощи должно быть значительно больше. Сейчас такое время, когда всем нам нужно объединиться, чтобы помочь тем, кто находится на переднем крае борьбы с пандемией: вместе мы сможем сделать еще больше", - цитирует пресс-служба слова управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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