Более 100 нарушений режима самоизоляции выявили в Калининградской области на выходных

КАЛИНИНГРАД, 13 апреля. /ТАСС/. Полиция в Калининградской области за выходные официально зафиксировала свыше 100 нарушений гражданами режима самоизоляции, действующего до 19 апреля. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

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"За субботу и воскресенье сотрудники полиции составили 125 протоколов в отношении граждан, которые находились на улице без уважительной причины. В субботу, 11 апреля, в Калининградской области свои дома покинули 76 человек, в воскресенье - 49. Всего с начала введения режима самоизоляции в регионе было зафиксировано 181 нарушение режима самоизоляции", - сообщили в штабе.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в городе Балтийске на берегу Балтийского моря и в Калининграде. Нарушителям грозят административные штрафы.

Режим всеобщей самоизоляции действовал в Калининградской области с 31 марта по 12 апреля и продлен до 19 апреля. Жителям области, кроме тех, кто должен отправляться на работу, предписано оставаться дома. Покидать дом можно только для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью или в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, для выхода в ближайший магазин или аптеку, для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания), для выноса мусора. На текущей неделе для жителей, которые отправляются на работу, планируется ввести справки, которые подтверждают эту необходимость.

По данным областного оперативного штаба, на 13 апреля в области подтверждено 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 16 человек выздоровели, один пациент умер, под медицинским наблюдением остаются 423 человека.