Бракосочетания по шариату временно запретили в Чечне в связи с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 13 апреля. /ТАСС/. Духовное управление мусульман Чечни временно приостановило совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального муфтията.

"Муфтий Салах-Хаджи Межиев сделал заявление, что бракосочетание по шариату официально приостановлено из-за сложившейся эпидемиологической ситуации", - отметили в пресс-службе.

В Чеченской Республике 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в пяти случаях пациенты умерли, 15 уже выписаны из больницы. С 13 апреля в регионе ввели пропускной режим для совершения поездок, связанных с приобретением продуктов и лекарств. Ужесточен контроль на границах.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровел 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.