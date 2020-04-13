Володин: закупка тестов для диагностики коронавируса не будет облагаться налогом

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о налоговых послаблениях для предприятий при закупке средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики коронавируса. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Очень важный законопроект, который будет завтра рассматриваться... Речь идет, в первую очередь, о приобретении средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, медицинских изделий для диагностики и лечения. Вот эти затраты не будут облагаться налогом, а будут относиться к затратам предприятия", - сказал Володин.

По его словам, принятие закона поможет как предприятиям, так и работникам. "Это крайне важно для того, чтобы тех, кто работает на предприятии, тестировать и оказывать помощь в лечении, если такое будет необходимо, и закупать средства защиты", - пояснил политик.

Нижняя палата парламента, добавил он, также обсудит во вторник изменения в Бюджетный кодекс. "Речь пойдет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. И это будет возможность для ряда предприятий просто взять кредит под зарплату, а через госгарантии обеспечить этот кредит", - отметил Володин.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли - 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.