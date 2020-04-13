В Ленобласти задержали мужчину, разбившего битой машину девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Мужчина во Всеволожском районе Ленинградской области повредил бейсбольной битой принадлежавший женщине автомобиль за то, что она отказалась дать ему сигарету. Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и области, злоумышленник задержан.

"Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району Ленинградской области задержал мужчину, который бейсбольной битой повредил иномарку", - сказали в пресс-службе.

По данным УВО, мужчина подошел к автомобилю Chevrolet Aveo, припаркованному около цветочного магазина на Железнодорожной улице в поселке Кузьмоловский. В салоне автомобиля находилась девушка, у которой гражданин попросил сигарету. Получив отказ, мужчина начал вести себя агрессивно, достал бейсбольную биту и нанес несколько ударов по двери и крыше машины.

В этот момент мимо проезжал наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования. Увидев звавшую на помощь девушку, сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. У задержанного изъяли бейсбольную биту, мужчину передали сотрудникам полиции. Сумма ущерба устанавливается.