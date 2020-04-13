Первый пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Белгородской области

КУРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Первый пациент, наличие коронавирусной инфекции у которого было подтверждено лабораторно, умер в понедельник в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня умер наш с вами земляк, уроженец Бирюча, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Ему было всего 47 лет. Он проходил лечение в областной инфекционной больнице от двустороннего воспаления легких и последние девять дней находился на аппарате ИВЛ", - написал Савченко.

Глава региона также призвал жителей области соблюдать самоизоляцию, а тех, кто продолжает работать на предприятиях, предпринять необходимые меры безопасности.

По состоянию на 13 апреля в Белгородской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией, трое жителей региона выписаны из больниц. Большая часть пациентов находится на лечении в больницах области, один из них - в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.