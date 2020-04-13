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Пандемия коронавируса нового типа

Платившие налог самозанятые Татарстана получат смс-пропуска для работы

Цифровые пропуска действуют с 8:00 до 20:00

КАЗАНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана добавили в систему смс-пропусков четыре новые цели, по которым самозанятые, платившие профессиональный налог, смогут выйти из дома, находясь в режиме самоизоляции. Об этом журналистам сообщила пресс-служба министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Ранее самозанятые республики, занятые в сфере услуг, обратились к президенту Татарстана с просьбой разрешить им возобновить свою деятельность в условиях всеобщей самоизоляции.

"По поручению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, в целях поддержки самозанятых граждан в систему цифровых пропусков добавлены четыре новые причины для выхода из дома во время всеобщей самоизоляции. Так, если вы самозанятый и хотя бы раз платили профессиональный налог в 2019 или 2020 году, укажите ваш ИНН в личном кабинете на портале https://covid19.tatarstan.ru/, и вам будут доступны следующие цели для осуществления вашей деятельности: курьерская доставка, если вам нужно доставить вашу продукцию или вы работаете курьером, проезд к производственному помещению - если вам необходимо добраться до места вашего производства, закупка материалов/сырья - если вам необходимо доехать до места приобретения товаров, без которых ваша деятельность невозможна, оказание услуг такси - если вы работаете таксистом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Цифровые пропуска действуют с 8:00 до 20:00, при этом функционал системы доступен только онлайн.

С начала апреля в республике начала действовать система цифровых пропусков. Получить разрешение можно для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах и совершения ряда других действий. Пропуск можно оформить через личный кабинет на сайте или по СМС.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. По данным на конец марта 2020 года, этот налоговый режим используют около 550 тыс. человек.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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