Угроза подтопления населенных пунктов Вологодской области в паводок миновала

ВОЛОГДА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области отменяют режим повышенной готовности, введенный с 2 марта в связи с угрозой подтопления населенных пунктов в весеннее половодье. Такая угроза на сегодня миновала, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Противопаводковые мероприятия, которые мы проводили в течение зимы и весны, дали свой эффект. Ситуация с паводком стабилизировалась не только в Великоустюгском районе, но и по всей территории Вологодской области. Угроза подтопления населенных пунктов миновала. И сегодня своим постановлением снимаю режим повышенной готовности", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства, поблагодарив ведомства повышенного реагирования за проведенный огромный объем работы - взрывы заторов, ледорезные работы и чернение льда.

Как проинформировал начальник главного управления МЧС РФ по области Александр Колычев, на 13 апреля уровни воды выше среднемноголетних значений на реках Вологда и Верхняя Сухона на 80-150 см, на Средней и Нижней Сухоне - на 50-100 см, на реках Кубена, Юг - в пределах нормы, на реке Молога - ниже нормы на 130 см. "Ситуация на водоемах стабильная, реки полностью очистились ото льда. Угрозы подтопления населенных пунктов во время прохождения ледохода нет", - сказал Колычев.

Ежегодно наибольшим подтоплениям подвержены города Великий Устюг, Красавино, Великоустюгский район из-за резкого подъема уровней воды в водоемах и одновременного прохождения льда на реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина. В Великоустюгском районе работала объединенная группировка спасателей в составе 593 человек и 127 единиц техники.

Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций. После этого в районе Велико Устюга проводились работы по углублению дна рек, укреплению берегов. В марте этого года сообщалось о превышении уровня вод ы в районе Великого Устюга на 1,5-4,7 м из-за осеннего половодья.