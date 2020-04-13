{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Угроза подтопления населенных пунктов Вологодской области в паводок миновала

В регионе отменяют режим повышенной готовности из-за отсутствия паводка

ВОЛОГДА, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области отменяют режим повышенной готовности, введенный с 2 марта в связи с угрозой подтопления населенных пунктов в весеннее половодье. Такая угроза на сегодня миновала, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Противопаводковые мероприятия, которые мы проводили в течение зимы и весны, дали свой эффект. Ситуация с паводком стабилизировалась не только в Великоустюгском районе, но и по всей территории Вологодской области. Угроза подтопления населенных пунктов миновала. И сегодня своим постановлением снимаю режим повышенной готовности", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства, поблагодарив ведомства повышенного реагирования за проведенный огромный объем работы - взрывы заторов, ледорезные работы и чернение льда.

Как проинформировал начальник главного управления МЧС РФ по области Александр Колычев, на 13 апреля уровни воды выше среднемноголетних значений на реках Вологда и Верхняя Сухона на 80-150 см, на Средней и Нижней Сухоне - на 50-100 см, на реках Кубена, Юг - в пределах нормы, на реке Молога - ниже нормы на 130 см. "Ситуация на водоемах стабильная, реки полностью очистились ото льда. Угрозы подтопления населенных пунктов во время прохождения ледохода нет", - сказал Колычев.

Ежегодно наибольшим подтоплениям подвержены города Великий Устюг, Красавино, Великоустюгский район из-за резкого подъема уровней воды в водоемах и одновременного прохождения льда на реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина. В Великоустюгском районе работала объединенная группировка спасателей в составе 593 человек и 127 единиц техники.

Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций. После этого в районе Велико Устюга проводились работы по углублению дна рек, укреплению берегов. В марте этого года сообщалось о превышении уровня вод ы в районе Великого Устюга на 1,5-4,7 м из-за осеннего половодья.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Более 2 тыс. деревьев высадили по акции "Сад памяти" в Цумадинском районе Дагестана
Саженцы высажены в районе села Инхоквари вдоль автодороги по берегу реки Хваршинка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС