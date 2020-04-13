В Японии число выявленных новых случаев заражения коронавирусом снизилось в 1,5 раза

Это в полтора раза меньше, чем в воскресенье, когда было выявлено почти 450 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных коронавирусом в Японии к настоящему моменту, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, достигло отметки в 8 400 человек. Число летальных случаев за сутки увеличилось на пять человек и достигло 155. Днем ранее число жертв коронавируса увеличилось на четыре человека.

В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии остается 141 человек - в последние дни этот показатель практически не меняется. В общей сложности в Японии выздоровели и были выписаны из больниц 1 443 человека, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

В Токио суточный прирост составил 91, что почти вдвое меньше показателя, зафиксированного в воскресенье. Однако губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ выразила мнение, что это может быть связано с тем, что на выходных проводится меньше тестов на коронавирус и призвала людей продолжать соблюдать самоизоляцию. Сейчас в столице 2 158 случаев заражения, однако динамика распространения непостоянная.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. В понедельник на аналогичный шаг пошли и власти префектуры Исикава.