{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Японии число выявленных новых случаев заражения коронавирусом снизилось в 1,5 раза

За сутки выявлен 291 инфицированный

ТОКИО, 13 апреля. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 291. Об этом сообщило в понедельник японское общественное телевидение.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Это в полтора раза меньше, чем в воскресенье, когда было выявлено почти 450 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных коронавирусом в Японии к настоящему моменту, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, достигло отметки в 8 400 человек. Число летальных случаев за сутки увеличилось на пять человек и достигло 155. Днем ранее число жертв коронавируса увеличилось на четыре человека.

В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии остается 141 человек - в последние дни этот показатель практически не меняется. В общей сложности в Японии выздоровели и были выписаны из больниц 1 443 человека, у которых ранее был обнаружен коронавирус.

В Токио суточный прирост составил 91, что почти вдвое меньше показателя, зафиксированного в воскресенье. Однако губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ выразила мнение, что это может быть связано с тем, что на выходных проводится меньше тестов на коронавирус и призвала людей продолжать соблюдать самоизоляцию. Сейчас в столице 2 158 случаев заражения, однако динамика распространения непостоянная.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром. Он не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. В понедельник на аналогичный шаг пошли и власти префектуры Исикава.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число умерших от последствий коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС