Более трети зараженных коронавирусом в Сочи являются медработниками

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Более трети зараженных коронавирусом в Сочи являются сотрудниками скорой помощи и противотуберкулезного диспансера. Об этом в понедельник сообщила ТАСС главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

Согласно последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в Сочи зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.

"Заболело 9 человек [со] скорой помощи и 7 человек из тубдиспансера. Это водители скорой помощи, врач, медсестры и фельдшеры", - сказала Мишина.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта, среди заразившихся - врач противотуберкулезного диспансера №1, при этом, отмечается, что за рубеж медик не выезжал. У десяти человек, контактировавших с ним, исследования показали наличие коронавирусной инфекции. Преимущественно, это члены семьи и коллеги. Все они госпитализированы, проходят лечение в инфекционной больнице Сочи, состояние пациентов удовлетворительное.

За последние сутки на территории Краснодарского края был выявлен 41 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, три из которых в Сочи. Всего в крае было подтверждено 210 случаев заражения. Из них 3 человека умерли, 32 пациента были выписаны с выздоровлением и 6 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. В обсерваторах края находятся 164 человека.