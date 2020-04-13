{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более трети зараженных коронавирусом в Сочи являются медработниками

По информации оперативного штаба Краснодарского края, всего в городе зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Более трети зараженных коронавирусом в Сочи являются сотрудниками скорой помощи и противотуберкулезного диспансера. Об этом в понедельник сообщила ТАСС главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно последним данным оперативного штаба Краснодарского края, в Сочи зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.

"Заболело 9 человек [со] скорой помощи и 7 человек из тубдиспансера. Это водители скорой помощи, врач, медсестры и фельдшеры", - сказала Мишина.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта, среди заразившихся - врач противотуберкулезного диспансера №1, при этом, отмечается, что за рубеж медик не выезжал. У десяти человек, контактировавших с ним, исследования показали наличие коронавирусной инфекции. Преимущественно, это члены семьи и коллеги. Все они госпитализированы, проходят лечение в инфекционной больнице Сочи, состояние пациентов удовлетворительное.

За последние сутки на территории Краснодарского края был выявлен 41 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, три из которых в Сочи. Всего в крае было подтверждено 210 случаев заражения. Из них 3 человека умерли, 32 пациента были выписаны с выздоровлением и 6 человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. В обсерваторах края находятся 164 человека.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число летальных исходов от коронавируса достигло в Италии почти 20,5 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС