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Нацпарк "Русская Арктика" представил первую виртуальную экскурсию по территории

Она рассказывает о полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 13 апреля. /ТАСС/. Самый северный в России национальный парк "Русская Арктика" в понедельник представил первую виртуальную экскурсию по территории. Как рассказал ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов, она посвящена бухте Тихой острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, где расположена одноименная база парка.

"Это наша первая виртуальная экскурсия, она показывает бухту Тихую, как ее настоящее, так и прошлое", - сказал Кирилов.

Он отметил, что экскурсия небольшая, но в ней собран максимум информации про место, где была создана первая советская полярная станция на Земле Франца-Иосифа. Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера Земли Франца-Иосифа 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала по 1960 год. Станцию закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса - 1" Эрнста Кренкеля.

В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика". Остров Гукера посещают практически все круизные лайнеры, которые заходят в "Русскую Арктику".

В основу проекта вошли видеоматериалы и панорамные фотосъемки, которые подготовил сотрудник парка, фотограф дикой природы Николай Гернет. Планируется создать виртуальные экскурсии и по другим точкам: по мысу Желания на Новой Земле, метеостанции им. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа и другим.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь составляет 8,8 млн га. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.

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