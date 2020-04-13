Лукашенко выразил недовольство тем, как в РФ освещают борьбу с коронавирусом в Белоруссии

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство тем, как российские СМИ освещают борьбу с коронавирусом в республике. При этом глава государства подчеркнул, что власти не скрывают истинного положения дел.

"Каждый день мы, ничего не скрывая, выдаем в эфир [информацию]. Выступают медики, специалисты, профессионалы. Дошли до того, что уже врачи-пульмонологи выступают", - сказал белорусский президент, слова которого приводит его пресс-служба.

"Мы ведь у них [в России] ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" - возмутился Лукашенко, выразив недовольство тем, что о борьбе с коронавирусом в Белоруссии пишут Telegram-каналы и как эту тему освещают российские СМИ.

"Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов [ВОЗ] в страну? Россиянам, американцам", - сказал глава Белоруссии. Он добавил, что у представителей ВОЗ "претензий к белорусам нет". При этом Лукашенко отметил СМИ республики, которые, по его словам, подробно объясняют населению, какие меры необходимо принимать для профилактики заболеваемости.

По последним данным Минздрава Белоруссии, число инфицированных новым коронавирусом в стране увеличилось с 2 578 до 2 919, зафиксировано 29 летальных исходов.

11 апреля глава миссии Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик О'Коннор по итогам работы миссии в Белоруссии рекомендовал властям республики принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, в том числе обязать граждан соблюдать дистанцию и запретить проведение массовых мероприятий.