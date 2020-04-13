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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что в скором времени примет решение, снимать ли санитарные ограничения в США

В США санитарные ограничения действуют до 30 апреля

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение, снимать ли санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией, и возобновлять ли тем самым экономическую активность в стране. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в сети Twitter.

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По его словам, некоторые "лживые СМИ" утверждают, что это решение могут принять губернаторы штатов. Однако, как подчеркнул президент, в реальности это прерогатива федерального правительства. "Решение будет принято мной в скором времени при участии губернаторов и с учетом мнения других людей", - заявил он.

Американский лидер 29 марта объявил о продлении до 30 апреля действия санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки, рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 557 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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