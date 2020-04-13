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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Удмуртии ограничат въезд и выезд во все города республики

Ограничительные меры не будут касаться граждан, которые въезжают в города для исполнения трудовых обязанностей в разрешенных видах деятельности

ИЖЕВСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртии вводят ограничения на въезд и выезд во всех городах республики, сообщил в понедельник в прямом эфире на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Александр Бречалов.

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"Мы приняли решение по ограничению въезда и выезда в города республики, речь идет об Ижевске, Сарапуле, Глазове, Воткинске и городе Можге. Ограничить въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах городов нашей республики", - сказал Бречалов.

Ограничительные меры не будут распространяться на граждан, которые въезжают в города для исполнения трудовых обязанностей в разрешенных видах деятельности, а также на специализированные службы.

"Въезд граждан и проезд автотранспортных средств будет осуществляться через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Режим будет введен, в первую очередь, в городе Глазове уже в эту пятницу, в других городах с понедельника, то есть с 20 апреля", - уточнил руководитель региона.

Кроме того, самоизоляцию на дому должны будут соблюдать лица, прибывшие на территорию Удмуртии из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Лица, прибывшие из указанных регионов, обязаны сообщить о себе на горячую линию Роспотребнадзора, карантин также должны соблюдать те, кто проживает с прибывшими лицами.

Сейчас в республике, по данным оперативного штаба региона, 19 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, троих пациентов ранее после выздоровления выписали из больницы. В двух населенных пунктах - деревне Баграш-Бигра и селе Малая Пурга - действует карантин.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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