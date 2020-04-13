Верховный суд Индии постановил бесплатно тестировать на коронавирус только бедняков

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Индии постановил в понедельник, что бесплатный тест на коронавирус будут делать только представителям самых бедных слоев населения. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей суда, постановление предусматривает, что правительство должно решить, какие именно категории населения имеют право на эту льготу.

Таким образом, частные лаборатории смогут продолжать взимать плату за обследование по установленной ранее Индийским советом медицинских исследований фиксированной цене в 4 500 рупий за тест (около $60).

8 апреля Верховный суд вынес вердикт, согласно которому правительство страны обязано обеспечить проведение коронавирусных тестов бесплатно и в государственных, и в частных диагностических лабораториях. Однако теперь суд внес уточнение в свое решение, поскольку частные клиники сообщили, что не могут позволить себе брать такие анализы бесплатно у всех.

По информации Минздрава Индии, число заразившихся новым коронавирусом составило 9 152, умерли 308 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.