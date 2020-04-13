Часть предприятий в ПФО возобновила работу, несмотря на рост числа случаев коронавируса

В Башкирии коронавирус подтвердился за последние сутки у 23 человек, всего в республике 107 случаев заражения. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге в понедельник отметила, что 86 человек находятся в стационарах, восемь выписаны, три пациента умерли, причем коронавирус стал причиной смерти одного из них. В понедельник главврач закрытой на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе Эльза Сыртланова сообщила, что коронавирус подтвержден у 52 пациентов клиники. При этом Минздрава региона сообщает о 40 зараженных коронавирусной инфекцией в лечебном учреждении, из них 28 пациентов больницы и 12 сотрудников.

За последние сутки инфекция подтвердилась у более 160 жителей 11 из 14 регионов округа. Наибольший прирост на 13 апреля зафиксирован в Нижегородской области - 30 случаев, в целом число заражений в регионе достигло 224, выписано по выздоровлении 20 человек. Умерло четыре пациента. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рост зараженных в регионе ожидаем, так как на верификации постоянно находятся несколько десятков тестов. Он уточнил, что контакты зараженных установлены, приняты все необходимые профилактические меры.

При этом на протяжении последних трех дней рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа составляет как минимум 20% - более 160 новых случаев подтверждены в ПФО за последние сутки. В общей сложности, как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф , число заражений уже превысило тысячу, в Минздраве Мордовии сообщили о первой в регионе смерти пациента с коронавирусом.

ТАСС, 13 апреля. Некоторые предприятия регионов Приволжского федерального округа (ПФО), в числе которых два крупных завода - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) и "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области - получили разрешение на работу в условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в стране, сообщили корреспонденту ТАСС представители предприятий и органов власти регионов.

Коронавирус, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердился в понедельник у 20 жителей Оренбургской области. Как сообщила заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram, сейчас в регионе 45 случаев, подтвержденных на федеральном уровне, и еще 41 случай предварительно положительный.

В Пензенской области за последние сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев увеличилось до 84, один человек выписан, один умер. "Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от четырех лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.

В Ульяновской области и в Мордовии за последние сутки подтверждено 16 случаев коронавируса, в Чувашии - 15. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области, у всех 16 пациентов состояние удовлетворительное. Замминистра здравоохранения Мордовии Сергей Саушев в понедельник сообщил журналистам, что в регионе умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. "Пациент имел богатую сопутствующую патологию: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела с ожирением третьей степени", - сказал он, пояснив, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

В других регионах Поволжья за последние сутки зафиксировали менее 15 случаев коронавируса. Так, в Татарстане подтверждены 11 новых случаев, в Марий Эл - 10, в Самарской области - пять, в Саратовской области - два. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Удмуртии на 13 апреля новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, при этом утром глава республики во время аппаратного совещания, которое прошло в онлайн-формате, сообщил, что в регионе шесть новых случаев заражения. "Диагноз подтвердился у пациентки из больницы в Малой Пурге (ранее в селе был введен карантин - прим. ТАСС). Еще одна из заболевших - это близкая родственница пациента из городской клинической больницы № 1 Ижевска. Остальные четверо - это также пациенты первой городской клинической больницы, которая сейчас находится на карантине", - сказал Бречалов.

Ослабление режима самоизоляции

В некоторых регионах Поволжья ослабление режима самоизоляции и возможность работать получили не только предприятия автопрома, но и другие парикмахерские, шиномонтажные компании, салоны оптики. Например, в Башкирии с понедельника возобновилась работа салонов оптики и парикмахерских, сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер Башкирии Андрей Назаров. "С сегодняшнего дня можно работать салонам оптики и парикмахерским. Все предприятия должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Те, которые будут нарушать режим, будут закрываться. Необходимые правила: наличие масок, перчаток, обработка, соблюдение социальной дистанции", - отметил он.

Власти Пермского края, где за последние сутки не выявлено новых заразившихся, разрешили работу шиномонтажных организаций в связи с высоким сезонным спросом. Работать можно по предварительной записи, за исключением аварийных ситуаций. Разрешена также продажа шин, покрышек в местах осуществления таких работ.

"Кроме того, увеличивается число мест, где организации могут оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Перечень точек продаж будет определяться Министерством информационного развития и связи Пермского края - с учетом их равномерного распределения, но не более 70 мест на всей территории региона", - сообщает региональный оперативный штаб.

С понедельника в Самарской области возобновили работу самозанятые граждане. Как сообщил ранее губернатор региона Дмитрий Азаров, самозанятым для свободного перемещения в регионе в условиях всеобщей самоизоляции необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации, в том числе в электронном виде. Гражданам, работающим на предприятиях, которым разрешена деятельность, необходимо иметь при себе справку от работодателя.

Самозанятым разрешили приступить к работе и в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. При этом, по данным министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой, в республике произошел незначительный рост безработицы. "Рост, который произошел с 1 апреля, составил порядка 700 человек. При этом общее число вакансий, заявленных на сайте по поиску работы, колеблется в пределах 38 тысяч", - цитирует ее пресс-служба президента Татарстана.

Кредиты для бизнеса и гостиницы для бездомных

Регионы Поволжья продолжают внедрять новые меры поддержки для разных категорий населения. Главное внимание сейчас самым социально незащищенным категориям - пенсионерам и одиноким людям.

Например, в Оренбургской области, к работе штаба акции #МыВместе подключились более 1 700 оренбуржцев. Как сообщили журналистам в понедельник в правительстве Оренбургской области, благодаря акции продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, деньги направляются одиноким пожилым людям, которые в период пандемии оказались в трудной жизненной ситуации.

В Удмуртии власти подготовили социальную гостиницу Ижевска для приема лиц без определенного места жительства, провели санитарную обработку, подготовили запас продуктов и средств индивидуальной защиты. В республике также открылся центр "Теплый кров", где люди смогут переночевать и получить питание, рассказал руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов.

Особые меры поддержки внедряются для малого и среднего бизнеса, который оказался сейчас в наиболее сложных условиях. Так, в Кировской области для субъектов МСП снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ, продлены сроки уплаты страховых взносов на полгода, предоставляется отсрочка по арендным платежам по государственному и муниципальному имуществу. На 2020 год в регионе также освобождены от уплаты налога транспортные организации, осуществляющие перевозки.

Как сообщили журналистам в пресс-службе удмуртского отделения Сбербанка, в республике выдали первый кредит на зарплату сотрудникам под 0% годовых - его получил один из салонов красоты.