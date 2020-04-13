Часть предприятий в ПФО возобновила работу, несмотря на рост числа случаев коронавируса

ТАСС, 13 апреля. Некоторые предприятия регионов Приволжского федерального округа (ПФО), в числе которых два крупных завода - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) и "Автоваз" в городе Тольятти Самарской области - получили разрешение на работу в условиях режима самоизоляции и нерабочих дней в стране, сообщили корреспонденту ТАСС представители предприятий и органов власти регионов.
При этом на протяжении последних трех дней рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа составляет как минимум 20% - более 160 новых случаев подтверждены в ПФО за последние сутки. В общей сложности, как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, число заражений уже превысило тысячу, в Минздраве Мордовии сообщили о первой в регионе смерти пациента с коронавирусом.
Более тысячи подтвержденных случаев
За последние сутки инфекция подтвердилась у более 160 жителей 11 из 14 регионов округа. Наибольший прирост на 13 апреля зафиксирован в Нижегородской области - 30 случаев, в целом число заражений в регионе достигло 224, выписано по выздоровлении 20 человек. Умерло четыре пациента. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рост зараженных в регионе ожидаем, так как на верификации постоянно находятся несколько десятков тестов. Он уточнил, что контакты зараженных установлены, приняты все необходимые профилактические меры.
В Башкирии коронавирус подтвердился за последние сутки у 23 человек, всего в республике 107 случаев заражения. Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова на брифинге в понедельник отметила, что 86 человек находятся в стационарах, восемь выписаны, три пациента умерли, причем коронавирус стал причиной смерти одного из них. В понедельник главврач закрытой на карантин Республиканской клинической больницы в Уфе Эльза Сыртланова сообщила, что коронавирус подтвержден у 52 пациентов клиники. При этом Минздрава региона сообщает о 40 зараженных коронавирусной инфекцией в лечебном учреждении, из них 28 пациентов больницы и 12 сотрудников.
Коронавирус, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтвердился в понедельник у 20 жителей Оренбургской области. Как сообщила заместитель председателя правительства по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram, сейчас в регионе 45 случаев, подтвержденных на федеральном уровне, и еще 41 случай предварительно положительный.
В Пензенской области за последние сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев увеличилось до 84, один человек выписан, один умер. "Пришли тесты из референс-центра с 17 подтвержденными результатами. Пациенты от четырех лет (один ребенок) до 89 лет из Пензы, Заречного, Лопатинского района, Пензенского района, Кузнецка, Шемышейского района", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина.
В Ульяновской области и в Мордовии за последние сутки подтверждено 16 случаев коронавируса, в Чувашии - 15. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области, у всех 16 пациентов состояние удовлетворительное. Замминистра здравоохранения Мордовии Сергей Саушев в понедельник сообщил журналистам, что в регионе умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. "Пациент имел богатую сопутствующую патологию: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, избыточную массу тела с ожирением третьей степени", - сказал он, пояснив, что причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
В других регионах Поволжья за последние сутки зафиксировали менее 15 случаев коронавируса. Так, в Татарстане подтверждены 11 новых случаев, в Марий Эл - 10, в Самарской области - пять, в Саратовской области - два. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Удмуртии на 13 апреля новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, при этом утром глава республики во время аппаратного совещания, которое прошло в онлайн-формате, сообщил, что в регионе шесть новых случаев заражения. "Диагноз подтвердился у пациентки из больницы в Малой Пурге (ранее в селе был введен карантин - прим. ТАСС). Еще одна из заболевших - это близкая родственница пациента из городской клинической больницы № 1 Ижевска. Остальные четверо - это также пациенты первой городской клинической больницы, которая сейчас находится на карантине", - сказал Бречалов.
Ослабление режима самоизоляции
В некоторых регионах Поволжья ослабление режима самоизоляции и возможность работать получили не только предприятия автопрома, но и другие парикмахерские, шиномонтажные компании, салоны оптики. Например, в Башкирии с понедельника возобновилась работа салонов оптики и парикмахерских, сообщил на оперативном совещании в правительстве вице-премьер Башкирии Андрей Назаров. "С сегодняшнего дня можно работать салонам оптики и парикмахерским. Все предприятия должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Те, которые будут нарушать режим, будут закрываться. Необходимые правила: наличие масок, перчаток, обработка, соблюдение социальной дистанции", - отметил он.
Власти Пермского края, где за последние сутки не выявлено новых заразившихся, разрешили работу шиномонтажных организаций в связи с высоким сезонным спросом. Работать можно по предварительной записи, за исключением аварийных ситуаций. Разрешена также продажа шин, покрышек в местах осуществления таких работ.
"Кроме того, увеличивается число мест, где организации могут оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи. Перечень точек продаж будет определяться Министерством информационного развития и связи Пермского края - с учетом их равномерного распределения, но не более 70 мест на всей территории региона", - сообщает региональный оперативный штаб.
С понедельника в Самарской области возобновили работу самозанятые граждане. Как сообщил ранее губернатор региона Дмитрий Азаров, самозанятым для свободного перемещения в регионе в условиях всеобщей самоизоляции необходимо иметь при себе свидетельство о регистрации, в том числе в электронном виде. Гражданам, работающим на предприятиях, которым разрешена деятельность, необходимо иметь при себе справку от работодателя.
Самозанятым разрешили приступить к работе и в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. При этом, по данным министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмиры Зариповой, в республике произошел незначительный рост безработицы. "Рост, который произошел с 1 апреля, составил порядка 700 человек. При этом общее число вакансий, заявленных на сайте по поиску работы, колеблется в пределах 38 тысяч", - цитирует ее пресс-служба президента Татарстана.
Кредиты для бизнеса и гостиницы для бездомных
Регионы Поволжья продолжают внедрять новые меры поддержки для разных категорий населения. Главное внимание сейчас самым социально незащищенным категориям - пенсионерам и одиноким людям.
Например, в Оренбургской области, к работе штаба акции #МыВместе подключились более 1 700 оренбуржцев. Как сообщили журналистам в понедельник в правительстве Оренбургской области, благодаря акции продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, деньги направляются одиноким пожилым людям, которые в период пандемии оказались в трудной жизненной ситуации.
В Удмуртии власти подготовили социальную гостиницу Ижевска для приема лиц без определенного места жительства, провели санитарную обработку, подготовили запас продуктов и средств индивидуальной защиты. В республике также открылся центр "Теплый кров", где люди смогут переночевать и получить питание, рассказал руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов.
Особые меры поддержки внедряются для малого и среднего бизнеса, который оказался сейчас в наиболее сложных условиях. Так, в Кировской области для субъектов МСП снижены страховые взносы до 15% для зарплат выше МРОТ, продлены сроки уплаты страховых взносов на полгода, предоставляется отсрочка по арендным платежам по государственному и муниципальному имуществу. На 2020 год в регионе также освобождены от уплаты налога транспортные организации, осуществляющие перевозки.
Как сообщили журналистам в пресс-службе удмуртского отделения Сбербанка, в республике выдали первый кредит на зарплату сотрудникам под 0% годовых - его получил один из салонов красоты.