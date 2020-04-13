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Пандемия коронавируса нового типа

У пациента детского отделения онкоцентра в Санкт-Петербурге нашли коронавирус

Отделение медучреждения закрыли на карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Пациент детского отделения Петербургского городского онкологического центра заразился коронавирусом, отделение учреждения закрыли на карантин. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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"Эпидемиологическая служба Петербургского городского онкологического центра подтвердила положительный результат анализа на COVID-19 пациента, находящегося в детском отделении Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный. Ребенок поступил на плановое лечение в среду, 8 апреля. В приемном отделении родители предъявили отрицательные результаты анализа, сделанного в одной из частных лабораторий Санкт-Петербурга, в которую они обратились, не дождавшись ответа из поликлиники", - говорится в сообщении.

Заразившегося ребенка перевели в Детскую городскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова. Детское отделение в онкоцентре закрыли на карантин, все его сотрудники, пациенты и их родители сдали анализ на коронавирус. "Поскольку с началом эпидемии им было рекомендовано не покидать свои палаты, контакты с вновь поступающими пациентами были сведены до минимума, отменены развлекательные мероприятия, совместные игры и просмотры телевизора. Администрация петербургского центра обеспечила всех находящихся в отделении средствами гигиены и питанием, плановое лечение продолжается в прежних объемах", - добавили в пресс-службе.

10 детей, которые должны были поступить на лечение в детское онкологическое отделение петербургского онкоцентра, направили в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова и Детскую городскую больницу № 1. Также маленьких пациентов с онкологическими заболеваниями будет принимать НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Ранее в связи с выявлением случаев коронавируса или из-за подозрения на заражение ввели ограничения Покровская, Александровская, Введенская больницы, больница Святого Георгия и больницы №38 им. Семашко. Аналогичные меры приняты в родильных домах №10 и №16, а также в Клинике высоких медицинских технологий им. Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали наибольший с начала пандемии прирост заразившихся коронавирусом, выявили 121 новый случай. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 678 человек, из них выздоровели 78, четверо умерли. Город находится в тройке регионов РФ с наибольшим количеством заразившихся.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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