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Пандемия коронавируса нового типа

Российский самолет Aн-124 "Руслан" доставил в Словакию медицинские материалы из Китая

Самолет российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" привез по меньшей мере 20 тонн медицинских масок, респираторов, защитных костюмов и одноразовых перчаток для медиков

ПРАГА, 13 апреля. /ТАСС/. Сверхтяжелый самолет Aн-124 "Руслан" российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" доставил в понедельник в Братиславу по меньшей мере 20 тонн товаров медицинского назначения, необходимых для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в международном аэропорту столицы Словакии.

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"Чартерный рейс, оператором которого являлась авиакомпания "Волга-Днепр", был зафрахтован словацкими властями для доставки из КНР более 20 тонн медицинских материалов. Это, например, медицинские маски, респираторы, защитные костюмы и одноразовые перчатки для медиков, - отметили в аэропорту. - Борт встречал министр обороны Словакии Ярослав Надь".

Министерство здравоохранения Словакии между тем информировало, что число инфицированных коронавирусом нового вида увеличилось в республике за прошедшие сутки на 27 и всего составляет, таким образом, 769 человек. Анализы на вирус с начала марта сдали 28 750 жителей. Болезнь, вызываемая коронавирусом, унесла жизни двух человек, вылечились 107.

Минздрав Словакии информировал о выявлении в республике первого заразившегося коронавирусом 6 марта.

Теги
СловакияРоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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Источник: авиакомпании РФ 14 апреля выполнят два вывозных рейса из Анталии и Бангкока
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