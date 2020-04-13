Власти Петербурга планируют направить 159 млн рублей на реставрацию Гатчинского дворца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить 158,8 млн рублей на реставрацию фасадов Гатчинского дворца, любимой резиденции императора Александра III. Соответствующий конкурс разместил на сайте госзакупок городской комитет по госзаказу.

"Выполнение работ по реставрации фасадов Кухонного каре Гатчинского дворца (с Арсенальным и Кухонным каре), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Гатчинского дворца и парка" (г. Гатчина, Дворцовый парк), начальная цена - 158,8 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнитель по контракту должен будет провести реставрацию указанных фасадов, выполненных из природного камня, до 10 ноября 2020 года.

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет историю с времен Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов, после его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией императора Александра III, он проводил там значительную часть времени. Дворец напоминал итальянское палаццо, его фасады были облицованы естественным камнем - пудостским известняком. В Арсенальном каре для императорской семьи были устроены парадные и личные апартаменты, в Кухонном каре - домовая церковь.

С мая 1918 года Гатчина действовала как музей и к 1941 году имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тыс. экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны, многие экспонаты были утрачены. Реставрация дворца началась в 1976 году, в результате открылись для экспозиции парадные залы ХVIII века: Аванзал, Мраморная столовая, Тронная Павла I и другие помещения. С 2015 года начался новый этап реставрации, цель которого - восстановление всех исторических интерьеров Гатчинского дворца.