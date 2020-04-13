Как в Египте борются с заблуждениями и мифами о коронавирусе

КАИР, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. В Египте на фоне пандемии нового коронавируса начали распространяться разные мифы и заблуждения. В минувшие выходные такие слухи привели к беспорядкам на севере страны. 64-летняя Сония Ареф, работавшая врачом, умерла от осложнений после заражения коронавирусом в одном из карантинных госпиталей в Исмаилии. Муж Сонии привез тело супруги в родную деревню Шобра-эль-Баху в провинции Дакахлия, чтобы похоронить ее там в семейном склепе. Однако местные жители, напуганные угрозой распространения коронавируса в деревне, встали на пути машины скорой помощи и не пропускали ее. Началась потасовка, обернувшаяся столкновениями. Ситуацию удалось урегулировать лишь после вмешательства полиции, которая применила слезоточивый газ и арестовала 23 против зачинщиков беспорядков. Только после этого женщину удалось похоронить.

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Генеральная прокуратура выдала ордер на арест зачинщиков беспорядков, расценив их действия как терроризм. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули лично позвонил мужу погибшей, чтобы выразить ему соболезнования и извиниться от имени всех египтян "за постыдное поведение некоторых жителей деревни". "Тот, кто совершил этот поступок, ответят перед законом", - сказал он. С отдельным заявлением выступил Минздрав Египта, заверив всех граждан, что похороны умерших проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности, предотвращающих распространение инфекции. Все могилы и погребальные склепы обрабатываются и дезинфицируются. В честь женщины-врача, по решению губернатора провинции Дакахлия, была названа одна из местных школ в деревне Шобра-эль-Баху. А египетский актер Амр Саад объявил, что готов предоставить могильные склепы его семьи для погребения врачей, умерших от коронавирусной инфекции. "Тот, кто отказывает в последнем пристанище усопшему, поступает негуманно, бесчеловечно, вразрез религии, принципам добра и человечности", - написал он на своей странице в Facebook. К настоящему моменту, согласно заявлению Минздрава, властям удается контролировать ситуацию с распространением нового коронавируса в Египте. В стране зарегистрировано чуть более 2 тыс. заболевших, 159 человек умерли, около 450 вылечились. В республике приняты карантинные меры, закрыты развлекательные центры, спортивные клубы, кафе и рестораны, действует комендантский час, прервано авиасообщение с остальным миром. Тем не менее пока полностью остановить распространение инфекции не удается. В некоторых ситуациях это приводит к распространению ненужных слухов и фейковой информации, а значит, служит поводом для новых страхов. Миф о заражении от животных Один из таких страхов появился из-за слухов о возможности заражения человека от кошек и собак. Причем пострадали в данном случае животные не только в Египте, где всегда с большим трудом удается пристроить в дома бездомных собак и кошек. По данным СМИ, в Ливане из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией стали выбрасывать на улицу домашних кошек. Аналогичная ситуация получила развитие и в других странах мира, и в дело даже пришлось вмешаться Всемирной организации здравоохранения.

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