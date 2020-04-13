Как в Египте борются с заблуждениями и мифами о коронавирусе

КАИР, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. В Египте на фоне пандемии нового коронавируса начали распространяться разные мифы и заблуждения. В минувшие выходные такие слухи привели к беспорядкам на севере страны.
64-летняя Сония Ареф, работавшая врачом, умерла от осложнений после заражения коронавирусом в одном из карантинных госпиталей в Исмаилии. Муж Сонии привез тело супруги в родную деревню Шобра-эль-Баху в провинции Дакахлия, чтобы похоронить ее там в семейном склепе. Однако местные жители, напуганные угрозой распространения коронавируса в деревне, встали на пути машины скорой помощи и не пропускали ее. Началась потасовка, обернувшаяся столкновениями. Ситуацию удалось урегулировать лишь после вмешательства полиции, которая применила слезоточивый газ и арестовала 23 против зачинщиков беспорядков. Только после этого женщину удалось похоронить.
Генеральная прокуратура выдала ордер на арест зачинщиков беспорядков, расценив их действия как терроризм. Премьер-министр страны Мустафа Мадбули лично позвонил мужу погибшей, чтобы выразить ему соболезнования и извиниться от имени всех египтян "за постыдное поведение некоторых жителей деревни". "Тот, кто совершил этот поступок, ответят перед законом", - сказал он. С отдельным заявлением выступил Минздрав Египта, заверив всех граждан, что похороны умерших проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности, предотвращающих распространение инфекции. Все могилы и погребальные склепы обрабатываются и дезинфицируются.
В честь женщины-врача, по решению губернатора провинции Дакахлия, была названа одна из местных школ в деревне Шобра-эль-Баху. А египетский актер Амр Саад объявил, что готов предоставить могильные склепы его семьи для погребения врачей, умерших от коронавирусной инфекции. "Тот, кто отказывает в последнем пристанище усопшему, поступает негуманно, бесчеловечно, вразрез религии, принципам добра и человечности", - написал он на своей странице в Facebook.
К настоящему моменту, согласно заявлению Минздрава, властям удается контролировать ситуацию с распространением нового коронавируса в Египте. В стране зарегистрировано чуть более 2 тыс. заболевших, 159 человек умерли, около 450 вылечились. В республике приняты карантинные меры, закрыты развлекательные центры, спортивные клубы, кафе и рестораны, действует комендантский час, прервано авиасообщение с остальным миром. Тем не менее пока полностью остановить распространение инфекции не удается. В некоторых ситуациях это приводит к распространению ненужных слухов и фейковой информации, а значит, служит поводом для новых страхов.
Миф о заражении от животных
Один из таких страхов появился из-за слухов о возможности заражения человека от кошек и собак. Причем пострадали в данном случае животные не только в Египте, где всегда с большим трудом удается пристроить в дома бездомных собак и кошек. По данным СМИ, в Ливане из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией стали выбрасывать на улицу домашних кошек. Аналогичная ситуация получила развитие и в других странах мира, и в дело даже пришлось вмешаться Всемирной организации здравоохранения.
В Египте к делу подключились волонтеры и зоозащитники, которые через социальные сети и СМИ разъясняют населению правду о способах инфицирования новым вирусом. А на телеканалы стали приглашать ветеринарных врачей, которые пояснили, что животные не представляют угрозы для человека, но от хозяина, напротив, домашний питомец может заразиться.
При этом не везде к животным относятся с предубеждением. В некоторых районах Каира, а также в Турции и Марокко, силами полиции подкармливают уличных кошек, которые в условиях всеобщего карантина остались без пропитания.
Боязнь иностранцев
Египту далеко до Индии, где иностранцам в условиях пандемии могут отказать в жилье и еде, считая, что от них исходит главная угроза заражения. Но все равно встречаются ситуации, когда египтяне сторонятся иностранцев. Например, на них могут показывать пальцами дети, крича "корона, корона". Такие случаи носят единичный характер, но тем не менее тенденция просматривается.
Сами египтяне стараются не пренебрегать мерами безопасности: носят маски, многие пользуются перчатками и соблюдают социальную дистанцию. Также стало заметным повсеместное распространение санитайзеров.