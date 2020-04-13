Вывозной рейс Рим - Москва для россиян организован 15 апреля

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии объявило об организации рейса для россиян по маршруту Рим - Москва 15 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Как корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в диппредставительстве, этот платный рейс предназначен для вывоза граждан, проживающих в Москве и в Московской области.

"Вылет рейса Рим - Москва AFL 2419 запланирован на 15 апреля 2020 [года] в 14:20 по местному времени (рейс будет подтвержден в случае наличия достаточного количества пассажиров)", - говорится в сообщении, размещенном в Facebook посольства.

Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. "Финальный список пассажиров мы ждем от [портала] госуслуг", - указали дипломаты, у которых пока нет информации о числе россиян, желающих покинуть Италию.

В соответствии с решением Оперативного штаба при правительстве РФ этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и в Московской области и прибывших на территорию Италии после 1 января 2020 года. При этом количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться по принципу "живой очереди". После заполнения рейса будет сформирован список ожидания.

По данным на понедельник, общее количество жертв пандемии коронавируса в Италии достигло 20 465. Число заразившихся превысило 159,5 тыс., что на 3 153 человека больше, чем днем ранее.