СПЧ открыл линию консультаций для желающих вернуться на родину россиян

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) открыл линию консультаций на сайте права2020.рф для россиян, оказавшихся за рубежом и планирующих вернуться на родину, сообщается в понедельник на сайте Совета. По итогам анализа обращений граждан были подготовлены рекомендации, направленные в адрес правительства.

Совет совместно с Ассоциацией юристов России (АЮР) 31 марта открыл горячую линию по разъяснению мер поддержки бизнеса и граждан, которые принимает государство в связи с коронавирусом.

"На сайте горячей линии СПЧ и АЮР по мерам поддержки из-за эпидемии коронавируса в связи с поступающими вопросами граждан открылось новое направление - разъяснения о помощи российским туристам, оказавшимся за рубежом", - говорится в сообщении.

Председатель постоянной комиссии Совета по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Брод, чье мнение приводится в материале, отметил, что комиссия "неоднократно поднимала вопрос, касающийся россиян, которые "застряли" в зарубежных странах в условиях пандемии коронавируса". "В переговорах с чиновниками, в комментариях СМИ члены комиссии призывали и будут призывать власти сделать все возможное, чтобы наши сограждане не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы и могли поскорее вернуться домой", - приводятся слова Брода.

Он отметил, что обобщена информация, которая может быть полезна гражданам, желающим вернуться на родину: контакты МИД РФ и его профильных подразделений, как зарегистрироваться и получить необходимую финансовую помощь, как предварительно зарегистрироваться на авиарейсы.

"Наши юристы и эксперты постоянной комиссии готовы консультировать граждан и доводить их проблемы до органов власти. Для этого стоит оставить вопрос на сайте права2020.рф", - добавил член СПЧ.