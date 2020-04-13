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Источник: авиакомпании РФ 14 апреля выполнят два вывозных рейса из Анталии и Бангкока

Собеседник агентства сообщил, что речь идет о рейсах "Аэрофлота" из Анталии в Москву и S7 из Бангкока в Новосибирск

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании выполнят во вторник два вывозных рейса, они утверждены оперативным штабом РФ. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к процессу организации возвращения граждан РФ на родину.

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"На данный момент оперштабом правительства подтверждено выполнение 14 апреля двух рейсов: "Аэрофлота" из Анталии в Москву и S7 из Бангкока в Новосибирск", - сказал он.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Согласно заполненным заявлениям, рабочая группа Росавиации (при участии представителей Минкомсвязи и МИДа) формирует график вывоза россиян. Он утверждается оперативным штабом правительства РФ. Ранее график был сформирован и утвержден до 13 апреля, предварительно было подготовлено расписание вывозных рейсов до 16 апреля.

Накануне Минкомсвязь в своем официальном канале в телеграмме, который создала для координации процесса возвращения россиян на родину, сообщала, что 14 апреля также планируется выполнить рейсы из Нью-Йорка в Москву (с промежуточной посадкой в Санкт-Петербурге).

Теги
Пандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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