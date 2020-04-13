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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Италии выписали максимальный штраф за пробежку по пляжу в условиях карантина

По данным телеканала TGCOM24, молодому человеку, убежавшему от сотрудника правоохранительных органов, выписали штраф на сумму €4 тыс.

РИМ, 13 апреля. /ТАСС/. Штраф на сумму €4 тыс. был выписан молодому человеку, убежавшему от сотрудника правоохранительных органов, на пляже в городе Пескара. Об этом сообщил в понедельник новостной телеканал TGCOM24.

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Ранее в социальных сетях появилась любительская видеозапись, на кадрах которой видно, как мужчина ускорил бег при приближении полицейского. Однако личность спортсмена была установлена, и ему направили уведомление о карательной мере.

С 10 марта в Италии действуют карантин и ограничение на передвижение населения, которые были продлены до 3 мая. Позднее было введено ограничение на занятия спортом и прогулки на открытом воздухе. Итальянцам предписано не удаляться от своего места жительства более чем на 200 м, причем это распространяется и на прогулки с детьми. Единственные, кому удается беспрепятственно выходить, это владельцы собак. Однако и их выгул должен производиться исключительно в непосредственной близости от дома. Нарушения карантина караются штрафами в размере от €400 до €3 тыс. Суммы штрафов могут варьироваться по решению местных властей.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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