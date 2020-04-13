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Пандемия коронавируса нового типа

Всем приезжающим в Кировскую область из других регионов рекомендуют уходить на карантин

Кроме того, сразу после прибытия в регион следует позвонить на горячую линию Минздрава и сообщить о себе, отметил губернатор области

КИРОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Приезжающим в Кировскую область из других регионов гражданам рекомендовано уходить на двухнедельный домашний карантин, об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона после заседания оперативного штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции.

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"Мы рекомендуем им находиться на карантине 14 дней. Прибывшим следует сразу же обратиться на горячую линию Минздрава, чтобы сообщить о себе", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева. Рекомендации утверждены постановлением правительства от 13 апреля.

В Кировской области подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, девять пациентов выздоровели. В России зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКировская областьПандемия коронавируса нового типа
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