Всем приезжающим в Кировскую область из других регионов рекомендуют уходить на карантин

КИРОВ, 13 апреля. /ТАСС/. Приезжающим в Кировскую область из других регионов гражданам рекомендовано уходить на двухнедельный домашний карантин, об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона после заседания оперативного штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции.

"Мы рекомендуем им находиться на карантине 14 дней. Прибывшим следует сразу же обратиться на горячую линию Минздрава, чтобы сообщить о себе", - цитирует пресс-служба губернатора Кировской области Игоря Васильева. Рекомендации утверждены постановлением правительства от 13 апреля.

В Кировской области подтвержден 51 случай заражения коронавирусом, девять пациентов выздоровели. В России зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.