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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Коми планируют приобрести еще 100 аппаратов ИВЛ

Они будут доставлены в регион в дополнение к 70 аппаратам, которые уже поступают в республику

СЫКТЫВКАР, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Республики Коми планирует приобрести еще 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при финансовой помощи крупных промышленных компаний, работающих в регионе. Они необходимы в дополнение к 70 аппаратам, которые начали поступать и будут полностью поставлены до конца апреля, сообщил в понедельник врио главы региона Владимир Уйба. 

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"У нас сегодня все аппараты ИВЛ работают, запас есть, нет проблемы с подключением на ИВЛ. Но мы готовимся к худшему сценарию, и в дополнение к 70 аппаратам ИВЛ, которые поступят до конца апреля, нам нужно еще 100 аппаратов. Сегодня и завтра я проведу переговоры с крупным бизнесом, чтобы привлечь их финансирование для приобретения аппаратов ИВЛ", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, размещенном в понедельник на официальной странице республики "ВКонтакте".

В регионе продолжают переучивать врачей и медсестер для работы в составе реанимационных бригад на дополнительные койки. В регионе в ускоренном темпе создают новые койки в соответствии с математически рассчитанной моделью наихудшего развития сценария с коронавирусом. Сколько в итоге будет развернуто коек, пока не уточняется. "Мы бросили клич, откликнулись врачи и медсестры другого профиля, не реанимационные. Готовим реанимационные бригады под дополнительные койки", - сказал Уйба.

Помощь от бизнеса и для бизнеса

Руководитель региона также рассказал о результатах встречи в понедельник с президентом Торгово-промышленной палаты Коми Юрием Колмаковым. "Мы обсудили ряд мер, которые направлены на улучшение работы и жизни бизнеса. Первый пакет мер определили и деньги на него уже выделили - более 470 млн рублей. Второй пакет обсудили с Юрием Колмаковым, он внес очень дельные предложения по снижению налоговой ставки. Обсудим их в ближайшие дни, все, что будет возможно по облегчению жизни предпринимателей, мы обязательно примем", - сказал Уйба.

Также обсудили вопрос по смягчению ограничений для работы бизнеса. В первую очередь под них подпадают те отрасли, которые не связаны с большим количеством людей - строительство, перевозка и заготовка леса, сельское хозяйство, особенно в связи с предстоящими полевыми работами.

В свою очередь, готовы помочь и бизнесмены. "Юрий Александрович [Колмаков, президент ТПП Коми] высказал интересное предложение от бизнеса по доставке продуктов питания, готовой продукции для дополнительного обеспечения питания врачей и медсестер, работников скорой помощи, кто трудится в очагах [инфекции]. Принимаем эту помощь с благодарностью, спасибо всему бизнес-сообществу, которое идет навстречу в это непростое время", - сказал врио главы региона.

Ситуация с коронавирусом в Коми

В Коми на 13 апреля по-прежнему 208 заболевших с коронавирусом, еще у 406 человек он подтвержден первично. Республика входит в число регионов, где больше всего зараженных на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей.

Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники. Затем инфекция стала распространяться по другим медучреждениям, городам и районам. Для оказания помощи реанимационным больным в Коми прибыли три бригады реаниматологов - пять специалистов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

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