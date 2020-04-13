Южная Дакота первой в США испытает противомалярийный препарат для лечения COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти штата Южная Дакота получили от федерального правительства США образцы гидроксихлорохина для проведения первых в стране полных клинических испытаний на предмет использования этого противомалярийного препарата для лечения и предотвращения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник в своем Twitter губернатор Кристи Ноэм.

"Мы теперь будем первым штатом, который проведет полные клинические испытания с целью выяснить, может ли гидроксихлорохин лечить и, возможно, предотвращать COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - написала Ноэм.

По ее словам, она направила президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Майклу Пенсу прямой запрос о выделении Южной Дакоте "достаточного количества гидроксихлорохина для обеспечения каждого госпитализированного в штате человека". "Мы получили первые дозы, которые нам требовались", - информировала губернатор.

Национальные институты здравоохранения США 9 апреля сообщили о начале клинических испытаний этого противомалярийного препарата. В тестировании примут участие более 500 пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

Ранее медики из Уханя (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай) провели первые полноценные клинические испытания гидроксихлорохина для лечения пациентов с коронавирусом. Этот препарат, по мнению медиков, ускоряет выздоровление, но при этом имеет побочные эффекты. Как сообщала ранее газета The Washington Post, Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало срочное разрешение на поставку в больницы миллионов доз противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Гидроксихлорохин входит в список шести возможных лекарств для лечения коронавируса нового типа у взрослых, опубликованный Минздравом РФ 27 марта.