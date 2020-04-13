В Вологодской области направят более 185 млн рублей на выплаты медикам в период пандемии

ВОЛОГДА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит на стимулирующие выплаты медикам, работающим в очагах коронавирусной инфекции, более 185 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"В Вологодскую область по инициативе президента РФ уже пришло 46 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам. По моему решению мы увеличили эти выплаты еще на 23 млн рублей за счет областного бюджета. Также 8 апреля президент озвучил информацию, что дополнительно будут направлены выплаты в апреле - июне медработникам, которые оказывают специализированную помощь в стационарах, где находятся заболевшие коронавирусной инфекцией. И Вологодская область сегодня утром получила на эти цели еще 116 млн рублей", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, в понедельник будет разработан порядок выплат, утверждены категории медработников, которые их получат. Порядок будет утвержден и опубликован в ближайшее время на официальных сайтах области.

"Предпринятые меры поддержки на федеральном и областном уровне помогут нашим медикам подойти к работе в сложной ситуации взвешенно, рационально, спокойно, действовать максимально профессионально. Считаю эти меры абсолютно оправданными", - сказал Кувшинников.

Как отметил губернатор, коронавирусная инфекция вышла за пределы крупных городов Вологодской области - Вологды и Череповца - и зафиксирована уже в пяти муниципалитетах, в том числе впервые в Вологодском, Шекснинском и Кадуйском районах. На 13 апреля в регионе 64 заразившихся, из них 43 случая официально подтверждены в сертифицированной лаборатории в Москве и у 21 - предварительный диагноз. В области обследовали более 10 тыс. человек, у 22 пациента состояние средней степени тяжести, у 41 заболевание проходит в легкой степени, пациентов в тяжелом состоянии, подключенных к аппаратам ИВЛ, нет. В регионе обустроены и оснащены 600 коек для больных с коронавирусом - по 300 коек в монопрофильных госпиталях в Вологде и Череповце. Власти готовы увеличить число коек до 1200, отмечал Кувшинников.