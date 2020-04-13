В Москве сделано более 315 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Свыше 315 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции сделано в Москве. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Что касается скрининга на коронавирус, за прошедшие два с половиной месяца с начала появления первой угрозы распространения коронавируса в Москве сделано более 315 тыс. тестов", - сообщили в штабе.

Там также отметили, что за последние три недели в столице на дому было сделано более 160 тыс. тестов на наличие коронавируса.

"Сейчас тестированию подлежит любой пациент с ОРВИ, проживающие с заболевшим, жители с диагнозом "пневмония" или проживающие с ними, находящиеся в группе риска. Всего на дому только за последние три недели было взято более 160 тыс. анализов на коронавирус", - сообщили в штабе.

Как уточнили в департаменте здравоохранения Москвы, в первой половине марта 100% случаев заражения в Москве были завозными, то есть все заболевшие приехали в течение последних двух недель из-за границы. В связи с этим именно эта группа людей находилась под самым пристальным вниманием. При появлении симптомов врачи немедленно проводили тестирование у них и контактировавших с ними людей.

"Группы риска всегда выделялись исходя из реальной ситуации. Именно у этих людей в первую очередь врачи брали анализ на коронавирус", - добавили в департаменте.

Там добавили, что по мере развития эпидемиологической ситуации тестирования проводились уже не только прибывшим из-за границы и контактировавшим с ними, но и людям старше 65 лет или имеющим хронические заболевания с признаками ОРВИ, тем, у кого был подтвержден диагноз "пневмония", а также и просто некоторым людям с ОРВИ по усмотрению врача.

"В Москве 40 зданий городских поликлиник, в которых есть компьютерная томография, перепрофилируются в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Пациенты могут пройти компьютерную томографию, УЗИ, кардиографию, им будет произведен забор крови и мазка для теста на коронавирус", - сообщили в департаменте.

В столичном департаменте здравоохранения также добавили, что по итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар. Попасть в центр пациенты смогут только на скорой помощи или по назначению врача поликлиники, если в результате наблюдения пациента на дому заметно ухудшение его состояния. Центры будут работать в круглосуточном режиме.

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